شكرا لقرائتكم خبر عن شوشة: قطاع المياه في شمال سيناء يشهد طفرة تنموية كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن قطاع مياه الشرب في المحافظة يشهد طفرة إنتاجه غير مسبوقة تتمثل في منظومة محطات تحليه مياه البحر، بجانب نصيب المحافظة من مياه النيل.

أضاف المحافظ، في تصريح له، أنه يجري إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر غرب مدينة العريش في أفريقيا والشرق الأوسط بطاقة ١٠٠ ألف متر مكعب في اليوم في المرحلة الأولي، تزداد إلى 300 ألف متر مكعب في اليوم في المرحلتين الثانية والثالثة.

أكد المحافظ، على تنفيذ 4 محطات لتحلية مياه البحر بمناطق الريسة وأبوصقل والمساعيد بمدينة العريش واحدة بطاقة 10 آلاف متر مكعب/اليوم وثلاثة بطاقة 5 آلاف متر مكعب/اليوم.

أشار المحافظ إلى إحلال وتجديد شبكة المياه بالعريش بتكلفة بلغت ٨٨٦ مليون جنيه، بجانب إنشاء عدد 4 محطات لتحلية مياه الآبار في قرى بغداد والقسيمة وصدر الحيطان والريد بوسط سيناء.