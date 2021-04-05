شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تستعد لافتتاح عدد من المشروعات في عيدها القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد محافظة شمال سيناء للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في الخامس والعشرين من أبريل الجاري.

وأكد اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، افتتاح عدد من المشروعات التنموية خلال الاختفال بالعيد القومي للمحافظة، من بينها افتتاح سوق العريش الجديد وقصر ثقافة العريش، وعدد من المشروعات في مختلف القطاعات بمدن المحافظة.

أشار الخولي إلي قيام التلفزيون المصري بنقل صلاة الجمعة علي الهواء مباشرة من مسجد المدينة الشبابية بالعريش، الاسبوع بعد القادم، وذلك في اطار احتفال المحافظة بالعيد القومي.