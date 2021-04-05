شكرا لقرائتكم خبر عن 400 شخص يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء عن تلقي 400 شخصًا الجرعة الأولي من لقاح كورونا بمركز التطعيم ضد كورونا في مستشفى العريش العام.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، على أن التطعيم مجاني بدون أي مقابل، وأن التسجيل متاح خلال فترة العمل بمركز التطعيم من الساعة الثالثة عصرا حتى التاسعة مساء يوميا، بما في ذلك من عطلات.

وأضاف فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، أن الجرعة الثانية ستكون بعد 12 أسبوعا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.