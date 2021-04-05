شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنوفية تحتفل بحصاد محصول القمح بمزرعة كلية الزراعة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل كلية الزراعة جامعة المنوفية اليوم الاثنين بيوم الحقل بمزرعة الكلية بالراهب وذلك إحتفالاً بحصاد الموسم الزراعي السادس للمحاصيل الشتوية وبخاصة محصول القمح وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة.

أكد عميد كلية الزراعة بأن إحتفالية هذا العام تأتي تأكيدًا لسعى الدولة نحو التنمية والنهضة الزراعية التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى في كل ربوع الوطن والتى كان أخرها مشروع دلتا مصر الجديدة لإستثمار وإستصلاح الأراضي وخلق فرص عمل جديدة.

كما لفت العميد بأن يوم الحقل يأتى إحتفالاً ببدء الإستعداد لحصاد المحاصيل الشتوية وخاصة محصول القمح والتعرف على أهم الأصناف المزروعة والتوصيات الفنية للحصول على إنتاج إستراتيجي للقمح عالٍ الجودة وكذلك التجارب البحثية لأعضاء هيئة التدريس ومشاريع التخرج لطلاب قسم المحاصيل بالكلية.

واضاف أن يوم الحقل يعتبر عيدًا لكلية الزراعة يتم إقامته بالتعاون مع قسم المحاصيل بالكلية منذ ستة أعوام وتبرز فيه أهم الأنشطة الزراعية والبحثية في قسم المحاصيل والإنجازات التي تتم في مزرعة الكلية طوال العام.