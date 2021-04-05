شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الاثنين 5-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 5-4-2021 فى محافظة الإسكندرية، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الاثنين:
موعد صلاة الفجر 4.14 ص
موعد الشروق 5.44 ص
موعد صلاة الظهر 12.03 م
موعد صلاة العصر 3.36 م
موعد صلاة المغرب 6.22 م
موعد صلاة العشاء 7.42 م
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