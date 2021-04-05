شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الاثنين 5-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 5-4-2021 فى محافظة الإسكندرية، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة. مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الاثنين:



موعد صلاة الفجر 4.14 ص موعد الشروق 5.44 ص موعد صلاة الظهر 12.03 م موعد صلاة العصر 3.36 م موعد صلاة المغرب 6.22 م موعد صلاة العشاء 7.42 م طالع المزيد: لأول مرة بالإسكندرية.. إجراء جراحة لاستكشاف القنوات المرارية وتوصيلها بالاثنى عشر بالمنظار «رياضة النواب» تبدأ زيارة للإسكندرية بلقاء المحافظ وتتفقد توقف الإنشاءات في 5 مراكز (صور) الوضع في مصر

اصابات 185,922

تعافي 143,575

وفيات 10,954