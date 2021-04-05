شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: محاضر سرقات التيار هدفها الحفاظ على حق المواطن والدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الوزارة وشركاتها التابعة لا تهدف لتحقيق مكاسب مالية لأنه قطاع خدمى، موكدا أن محاضر سرقات التيار الكهربائي التى يتم تحريرها ضد المخالفين يهدف للحفاظ على حق المواطن فى المقام الأول ثم الدولة.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة حريصة على تحرير محاضر سرقات التيار وفقا للقواعد التى أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للحفاظ على حق المواطن والدولة، لافتا إلى أن المحاضر لابد أن تتم بما يصب فى مصلحة المواطن والدولة بلا زيادة أو نقصان.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن شروط وقواعد تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي ثابتة وفقا لما أقره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مؤكدا أن قواعد تحرير محضر سرقة التيار لا تختلف فى شهر رمضان المبارك عن غيره.

جدير بالذكر، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادة الدكتور محمد شاكر وجهت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بضرورة الالتزام بقواعد محاضر سرقات التيار الكهربائي خلال حملات ضبط المخالفين خلال شهر رمضان المبارك بهدف الزينة، وذلك حفاظا على حق المواطن والدولة معا، والاعتماد على الأسس السليمة سواء من قبل شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء لضمان عدم استغلال الأخطاء فى تحرير المحضر وإلغائه.