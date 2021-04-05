شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نتيجة الترم الثانى لطلاب الثانوى تظهر فى شكل تقديرات بالألوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طرق تجميع نتيجة طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام بامتحانات الفصل الدراسى الثانى المقرر لها أن تنطلق فى شهرى أبريل الجارى ومايو المقبل، موضحة أن الإدارة التعليمية تتولى تجميع درجات الطلاب من المدارس التابعة لها عن طريق اسطوانة مدمجة cd، بعد امتحانات شهر مايو تمهيدا لإرسالها إلى المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى عبر تطبيق سيتم إخطار الإدارات التعليمية به لإعداد النتيجة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، فى خطاب لها، تم إرسالها للمديريات، أنه سيتم إعداد النتيجة فى صورة تقديرات بالألوان المحددة، لتحديد نتيجة الطالب النهائية وفى حالة ظهور النتيجة النهائية للطالب ووجود مؤشر النتيجة بالمنطقة الرمادية" ضعيف"، فى مادة أو أكثر يكون له الحق فى أداء امتحان الدور الثانى فى تلك المواد، موضحة أنه بالنسبة لامتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع ومواد الهوية القومية للمدارس الدولية تمتحن فى المدرسة تحت إشراف الإدارة التعليمية.