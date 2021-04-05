شكرا لقرائتكم خبر عن كيف عادت موانئ الهيئة الاقتصادية للعمل مرة أخرى بقناة السويس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قناة السويس أسبوعا استثنائيا منذ جنوح سفينة إيفر جيفن بالممر الملاحى، وحتى نجاح جهود الهيئة فى عودة المرور فى القناة مرة أخرى، ليأتى السؤال، كيف عادت الموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية للعمل مرة أخرى، هذا ما نرصده خلال "س ، ج"

س.. متى بدأت موانىء الهيئة الاقتصادية فى العمل مرة أخرى؟

ج. بدأت الموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس فى العمل فى اليوم التالى لخروج السفينة إيفر جيفن من المجري الملاحى

س. ما هى الموانئ التى استقبلت سفن مع بدء العمل؟

ج. عادت 5 موانئ للعمل مرة أخرى بعد استئناف المرور بالقناة وهى مينائى شرق وغرب بورسعيد والعريش والعين السخنة والأدبية

س. كم عدد السفن التى استقبلتها الموانئ خلال اليومين الماضيين؟

ج. بلغ عدد السفن التى استقبلتها موانئ الهيئة الاقتصادية 24 سفينة دخول وخروج خلال اليومين الماضيين.

س. هل هناك سفن أخرى من المنتظر استقبالها قريبا بالموانئ؟

ج. من المقرر أن يستقبل ميناء العريش لاستقبال سفن لشحن حمولات من الملح والمواد السيناوية الأخرى خلال الأيام المقبلة، بعد أن غادرت السفينة EX OTTER قبل يومين ميناء العريش، والتى تم شحنها أسمنت سايلون من أسمنت العريش، بحمولة 3000 طن سايلون، حيث يبلغ طولها 78.2 متر وعرض 12.5 متر ويصل غاطس السفينة بعد الشحن 6.60 متر، وهى السفينة رقم 19 يستقبلها الميناء بعد إعادة تشغيله متجهة إلى قبرص.