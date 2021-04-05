شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام القمر والمشترى وزحل فجرا فى مشهد بديع يزين سماء مصر والوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربى صبيحة اليوم الاثنين 5 أبريل 2021 انتظام القمر وزحل والمشتري بالأفق الشرقى في منظر بديع مشاهد بالعين المجردة قبل شروق الشمس وهي فرصة للتصوير. وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه نظرًا لأن القمر دائمًا ما يتحرك يومًا بعد يوم شرقًا (في اتجاه شروق الشمس) بالنسبة إلى النجوم والكواكب في دائرة البروج، فإنه سيمر ظاهريا قرب زحل ثم المشتري في الأيام المقبلة.

وأوضح التقرير: حاليا يقع كل من المشتري وزحل أمام كوكبة الجدي، وهما يتجهان أيضًا شرقًا أمام النجوم في دائرة الأبراج، ولكن ببطء أكبر بكثير من القمر، ففي حين أن القمر يستغرق حوالي 27 يومًا تقريبا ليقوم بدائرة كاملة أمام دائرة البروج، إلا أن المشتري يستغرق 12 عامًا وزحل 30 عامًا.

سيغادر القمر كوكبة الجدي إلى كوكبة الدلو بعد عدة أيام، ولكن المشتري لن يدخل كوكبة الدلو حتى 25 أبريل 2021، أما زحل أبعد كوكب يمكن رؤيته بسهولة بالعين وحدها، سيبقى أمام كوكبة الجدي لبقية العام، باختصار، سيبقى المشتري أمام الكوكبة النجمية لمدة عام تقريبًا، بينما يظل زحل لمدة عامين ونصف تقريبًا.

ويقطع المشتري في عام واحد، حوالي 30 درجة شرقًا سنويًا أمام النجوم في دائرة البروج، بينما يقطع زحل حوالي 12 درجة شرقًا سنويًا، اكتشف القدماء بشكل صحيح أن زحل يجب أن يقع بعيدا عن الأرض مقارنة بالمشتري لأن زحل يتحرك بشكل أبطأ وقد كان القدماء على حق.

ونظرًا لأن القدماء كانوا راصدين متمرسين، فقد لاحظوا الحركات التراجعية (باتجاه الغرب) للكواكب التي تدور حول الشمس خارج مدار الأرض (المريخ والمشتري وزحل)، ومع ذلك، واجه القدماء صعوبة كبيرة في ابتكار نموذج يمكنه تفسير هذه الحركات التراجعية التي كانت غامضة بالنسبة لهم، هذا لأن القدماء ، في معظمهم ، كانوا يعتقدون أن الكواكب تدور حول الأرض بدلاً من الشمس.

وتابع التقرير: يتحرك القمر دائمًا باتجاه الشرق ولا يتحرك تراجعيا أبدًا، من ناحية أخرى، فإن الكواكب - المريخ والمشتري وزحل - تتجه شرقًا بشكل عام ، لكنها تتحرك ترجعيا من وقت لآخر (نحو الغرب). علاوة على ذلك تضىء تلك الكوكب دائمًا بشكل رائع في سماء الأرض في منتصف الحركة التراجعية ، حيث يكون هذا الكوكب في التقابل مع الشمس في سماء الأرض.