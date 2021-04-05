شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التأمين الاجتماعى تبدأ اليوم صرف معاشات أبريل للشريحة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى اليوم الاثنين، صرف معاشات أبريل للشريحة الثانية، وذلك لمن يتقاضى أكثر من 1000 جنيه قبل زيادة يوليو الماضى، وحتى 2000 جنيه وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث يتم الصرف وفق جداول منظمة، منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة.

وشكلت الهيئة غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات بمنافذ الصرف، وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين، بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون.‎

وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة"، مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى، والمقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

كما تقوم الهيئة بصرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستفيدين منها وعددهم 2.4 مليون مستفيد بدءاً من أول الشهر الجارى بالتوازى مع معاشات أبريل.