شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: امتحانات الترم الثانى المجمعة ستكون قصيرة وبسيطة ومباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحان التكميلى يكون فى حالتين، الأولى عدم حضور الطالب امتحان الترم الأول "غياب"، وفى هذه الحالة لابد من عقد امتحان فى محتوى الترم الأول، ثم يؤدى الطلاب امتحانى شهرى أبريل ومايو، وفى حالة أخرى إذا كانت نتيجة الطالب فى مادة معينة بالمنطقة الرمادية فى شكل النتيجة سوف يحصل الطالب على امتحان تكميلى أو دور ثان، مؤكدا أن نتيجة امتحانى شهرى أبريل ومايو سوف تظهر بالألوان.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال فيديو بثه على صفحته الشخصية بفيس بوك: أن المدارس الدولية تتولى عقد امتحانات مواد الهوية وتعتمد من الإدارة التعليمية، موضحا أنه خلال شهر رمضان الحضور اختيارى لجميع الطلاب، مشيرا إلى أن المدارس الدولية لم تنفذ الحضور المتباعد فى الترم الأول، ونشدد عليها بضرورة إتاحة الاختيار لولى الأمر على أن توفر المدرسة محتوى إلكترونى وتعليم عن بعد.

وأشار إلى أن الوزارة ستتابع بشكل جيد المدارس حال الإخلال بهذه الشروط مع التأكيد على تدريس مواد الهوية المصرية وأيضا تحية العلم والنشيد الوطنى، وسوف يتم متابعة هذا الأمر مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع قواعد الغلق.

وواصل قائلا، "الامتحان هيكون بسيط ومباشر وقصير وعلينا التوقف عن حاجات جانبية مثل البابل شيت والتابلت، والوزارة لم تتراجع عن أى شىء على الإطلاق، كما أن الوزارة لديها من الحلول ما يمكنها من التنويع للتعامل مع الموقف متابعا، "نحاول جاهدين منضيعش أسابيع من العام الدراسى، والدراسة لم تصل إلى 15 أسبوعا حتى الآن من أصل 33 أسبوعا، وياريت نبقى عارفين لو مقدرناش نكمل الأسابيع التعليمية المتبقية فالدفعات الحالية سوف تعانى معاناة شديدة فى السنوات القادمة، وياريت كلنا نحط إيدينا فى إيد بعض وإحنا أحسن من غيرنا كتير".