كورونا في 24 ساعة| أعراض جانبية للقاحات ومضاعفات خطيرة بعد الشفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 333 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 156219 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

40 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

مستشار الرئيس للصحة: متوقع ظهور أعراض جانبية بسيطة نتيجة الحصول على اللقاحات

فيديو.. 1200 مواطن حصلوا على لقاح كورونا في المركز الحضري بأسيوط

شكاوى من الزحام بمراكز لقاحات كورونا.. والصحة تقرر مد ساعات العمل

"أعراض شديدة".. إصابة زوجة الفنان أحمد أمين بفيروس كورونا

كورونا اليوم: مضاعفات خطيرة قد تحدث بعد الشفاء.. و9 عقاقير قد تعالج المرضى

صحة السويس: 107 منتفعين تلقوا لقاح كورونا بمركز مبارك

حجز 4 أطفال مصابين بكورونا في مستشفى الأطفال ببنها

ألمانيا: إقامة عدة قداسات لعيد القيامة بمراعاة قواعد كورونا

أمريكا: اختبارات كورونا وصلت لـ397.4 مليون شخص حتى الآن

ألمانيا تشدد القيود على القادمين من هولندا بسبب كورونا اعتبارا من بعد غد

تصنيف مرضى كورونا إلى 3 مجموعات.. دراسة تحدد الأعراض

المملكة المتحدة تسجل 10 حالات وفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا

9 عقاقير محتملة قد تساعد في علاج فيروس كورونا

الأمم المتحدة: 5 تحديات تواجه برنامج كوفاكس لتوزيع لقاحات كورونا

الهند تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا بها هذا العام

بين احتجاجات وقبول... حظر التجوال في مدن ألمانية لمواجهة كورونا

الحكومة البريطانية تبحث السماح بعدد من التجمعات الكبيرة لحاملي جوازات الخلو من الفيروس

فرنسا تسجل 66794 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع إصابات كورونا بأمريكا بنسبة 0.2 % خلال 24 ساعة

بريطانيا تعلن غدًا خطة للسماح للمواطنين بحضور الأحداث العامة

البرازيل تسجل ‭1240‬ وفاة جديدة بفيروس كورونا​