الحكم على المتهمين بتهديد عمر جابر بالقتل والإيذاء.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، اليوم الإثنين، حكمها على المتهمين بتهديد اللاعب عمر جابر لاعب نادي بيراميدز بالقتل والإيذاء.

وكان شعبان سعيد المحامي دفاع اللاعب عمر جابر قال في المذكرة التي قدمها لهيئة محكمة جنايات الجيزة، إن موكله المدعي بالحقوق المدنية، قرر الحضور للتصالح والتنازل وذلك حرصًا على مستقبل المتهمين بمناسبة الشهر الفضيل، وكذا قرر أن يصفح عنهم جميعًا ويفتح صفحة جديدة، سيما وأن المدعي بالحقوق المدنية لاعب كرة قدم بالمنتخب القومي المصرى، ويمثل مصر ولا يرغب في وضع اسمه سوى في صفحات الرياضة والسعي وراء الحصول على جوائز لصالح وطنه؛ لذلك فإن المدعي بالحقوق المدنية يتنازل ويتصالح عن الدعويين الجنائية والمدنية وذلك من تلقاء نفسه وبمحض إرادته الحرة.