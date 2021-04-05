شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تنتهى من استعدادات شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت عدة محافظات، أمس، من استعدادها لاستقبال شهر رمضان، وسط تشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية، وتوفير السلع للمواطنين، وتكثيف الحملات التموينية لضبط السلع المغشوشة.

فى القليوبية، أكد المحافظ، عبدالحميد الهجان، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية وكبرى الشركات وتجار الجملة لسرعة الانتهاء من تجهيز معارض «أهلًا رمضان» بمختلف المراكز والمدن استعدادًا لاستقبال رمضان لبيع السلع الأساسية «الأرز- المكرونة- الزيت- السكر- الدقيق- البقوليات- اللحوم- الأسماك» والياميش ومواد أخرى غير غذائية كالمنظفات الصناعية بأسعار مخفضة عن السوق. وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من إقامة وتجهيز معرض مستلزمات شهر رمضان ببعض مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين وكبرى الشركات وتجار الجملة، لتوفير السلع الأساسية لمحدودى الدخل بأسعار مخفضة عن السوق، موضحًا أنه جارٍ الانتهاء من إقامة وتجهيز معارض «أهلًا رمضان» فى باقى المراكز. وأصدر المحافظ تعليمات مشددة إلى مديرى مديريات التموين والصحة والطب البيطرى بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتكثيف الحملات التموينية والصحية.

وفى المنوفية، أشاد المحافظ، اللواء إبراهيم أبوليمون- خلال تفقده معرض «أهلًا رمضان» لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال الشهر المبارك- بجودة السلع المعروضة، التى لا تقل عن مثيلاتها فى السوق الخارجية، وبسعر مخفض بنسبة ما بين 25 و40%، كما كلف إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بضرورة المتابعة الدورية للمعرض طوال «رمضان» للاطمئنان على جودة المنتجات للكشف عن السلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، وكذا الحد من التلاعب فى الأسعار، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. ووجّه المحافظ مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع رئيس حى غرب شبين الكوم بإنشاء معرض دائم للسلع الغذائية بمنطقة المرور القديم على مساحة 1200 متر مربع، على أن تكون بجودة المنتجات المعروضة نفسها، وبأسعار مخفضة.

وفى المنيا، أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إنهاء الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان، من خلال إقامة 4 معارض «أهلًا رمضان»، بمراكز المنيا وسمالوط وملوى وبنى مزار، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، بالإضافة إلى 70 «هايبر» بجميع المراكز، من العدوة شمالًا حتى دير مواس جنوبًا، بتخفيضات 25%. وقال «يوسف» إنه تم تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية، من الساعة 6 صباحًا إلى الثامنة صباحًا، وحسب احتياجات المواطنين، لتوفير رغيف الخبز، مؤكدًا الدفع بحملات رقابية على المحال والأسواق لضبط المخالفين.

وفى سوهاج، شدد اللواء المحافظ، طارق الفقى، على جميع رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية والجهات المعنية بضرورة الالتزام بتطبيق القواعد والإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها والالتزام بها خلال شهر رمضان.

وفى الوادى الجديد، افتتح المهندس عبدالحكم جبالى، رئيس مركز بلاط، وعدد من القيادات التنفيذية معرض «كلنا واحد»، الذى يقام بالسوق الحضارية بمدينة بلاط استعدادًا لحلول لشهر رمضان وتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وفى شمال سيناء، قامت «جمعية حدوتة للتنمية» بتجهيز 395 شنطة مواد غذائية، بقيمة 68 ألف جنيه، لتوزيعها على المستحقين والأسر الأكثر احتياجًا فى مدينة العريش استعدادًا لشهر رمضان.