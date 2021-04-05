شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 148 ألفًا و987 من الفئات المستحقة يتلقون لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن تلقِّى 148 ألفًا و987 من الأطقم الطبية، والمواطنين من الفئات المستحقة لقاح فيروس كورونا حتى أمس، فى إطار خطة الدولة للتصدى للجائحة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة، مساء أمس الأول، مع وكلاء وزارة الصحة ومديرى مراكز تلقى اللقاحات على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة لمتلقى اللقاح من الفئات المستحقة، وذلك عبر تقنية «الكول كونفرانس»

وراجعت الوزيرة آلية العمل بمراكز تلقى اللقاحات، وفقًا لخطة الوزارة لتطعيم الفئات المستحقة، وكذلك عملية متابعة المواطنين بعد تلقى اللقاحات حرصًا على صحتهم، وأوضحت أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تطعيم العاملين بالقطاع السياحى، بما يساهم فى تنشيط حركة السياحة فى ظل إجراءات الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا، مؤكدة حرص الوزارة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين. وأعلنت الوزيرة زيادة ٢٠٠ مركز جديد لتلقى اللقاح، من بينها ٤٠ مركزًا بالقاهرة، ليصبح بذلك إجمالى عدد مراكز تلقى اللقاح ٣٣٩ مركزاً على مستوى محافظات الجمهورية، حيث بدأت منظومة تلقى اللقاح بـ ٤٠ مركزاً، ثم تمت زيادتها لـ ١٣٩ مركزًا فى مارس الماضى.

وشددت على مضاعفة أعداد الفرق الطبية بمراكز تلقى اللقاح على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات العمل ليصبح موعد تلقى اللقاحات بالمراكز من ٩ صباحًا إلى ٩ مساءً يوميًا، وأشارت إلى أنه يتم التوسع فى الفئات المستحقة لتلقى اللقاح بالتزامن مع الحصول على المزيد من دفعات لقاحات فيروس كورونا، موضحة أن مصر استقبلت حتى الآن 854 ألفًا و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد إنتاج شركة «أسترازينيكا» كأول دفعة ضمن اتفاقية «كوفاكس»، يوم الأربعاء الماضى، بالتعاون مع التحالف الدولى للقاحات والأمصال (GAVI) وذلك ضمن 40 مليون جرعة يتم استقبالها تباعًا على مدار عام 2021، بالإضافة إلى 50 ألف جرعة من نفس اللقاح تم استقبالها فى يناير الماضى، كما تم استقبال 680 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» على مدار الفترة الماضية.

وقالت إنه من المنتظر أن تستقبل مصر حوالى ٤.٥ مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا «استرازينكا»، ضمن اتفاقية «كوفاكس»، وذلك خلال مايو المقبل.