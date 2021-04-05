شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوجه باستمرار جهود توطين صناعة الأسمنت والحديد والصلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستمرار فى جهود تحقيق توطين الصناعة، وتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفى مقدمتها صناعة الأسمنت والحديد والصلب، وذلك لدورهما المهم فى النهوض بالاقتصاد القومى، باعتبارهما من المكونات الأساسية التى تدخل فى عملية التنمية غير المسبوقة، التى تتم فى جميع القطاعات، وعلى كامل رقعة الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بالمجتمعات العمرانية والسكانية والمدن الجديدة وما يتصل بها من بنية أساسية وطرق ومحاور.

جاء ذلك، خلال اجتماع للرئيس مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بحضور اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول «متابعة الخطوات التنفيذية المتخذة من قِبَل الحكومة لتطوير قطاعى صناعة الأسمنت والحديد والصلب».

وأوضح المتحدث الرسمى أنه تم عرض أبرز التحديات التى تواجه قطاعى الأسمنت والحديد والصلب فى مصر، ولاسيما ما يتعلق بالطاقة الإنتاجية وهيكل تكاليف الإنتاج والتسويق، فضلًا عن عدد من المحاور التنفيذية وآليات التحرك المطروحة للتغلب على تلك التحديات، وذلك من خلال اعتماد سياسة صناعية متكاملة الأبعاد، تضمن تعميق التصنيع المحلى وتعزيز القدرة التنافسية والتغلب على المعوقات اللوجستية ذات الصلة وتوفير البنية الأساسية اللازمة.

كما استقبل الرئيس السيسى، أمس، أودرى أزولاى، مدير عام منظمة اليونسكو، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: «الرئيس رحب بزيارة مدير عام اليونسكو إلى مصر، وذلك فى إطار حضورها احتفالية موكب المومياوات الملكية، مشيدًا بالدعم المستمر الذى تقدمه منظمة اليونسكو دوليًا وإقليميًا لقطاعات التعليم والثقافة والعلوم، فضلًا عن جهودها فى تعزيز وحماية الآثار والتراث فى مصر وحول العالم».

كما أكد الرئيس الأهمية التى توليها الدولة تجاه تعزيز علاقات التعاون مع منظمة اليونسكو، امتدادًا للشراكة الممتدة بين الجانبين لعقود، وللتعرف على الجهود المصرية الواسعة، التى بُذلت على مدار السنوات الماضية لإحداث نقلة نوعية كبيرة فى الإبراز والحفاظ على التراث والحضارة المصرية الغنية، وذلك من خلال عدة محاور، شملت تطوير المتاحف وإنشاء سلسلة جديدة منها فى أنحاء الجمهورية لعرض أكبر قدر ممكن من الآثار المصرية، وكذلك استعادة كفاءة المقاصد والمواقع الأثرية، بالإضافة إلى تطوير الشق التشريعى الحاكم والمنظم لقطاع الآثار فى مصر من أجل حماية الآثار المصرية وتقديمها للمصريين وشعوب العالم والإنسانية بأكملها فى أبهى صورة تليق بعظمة الحضارة المصرية.

وأضاف الرئيس أن خطوات الدولة التنفيذية فى هذا السياق انتهجت مسارًا متزنًا ما بين جهود التنمية والتطوير والحفاظ على قيمة وسلامة المواقع الأثرية الفريدة، بما فيها تطوير جميع المناطق التاريخية فى القاهرة لتصبح عاصمة مصر بمثابة متحف مفتوح يعكس عراقة الحضارات المصرية القديمة والمعاصرة.

من جانبها، أعربت «أزولاى» عن تشرفها بلقاء الرئيس، مؤكدةً تقديرها العرض العالمى لموكب المومياوات الملكية، والذى مثّل رسالةً للعالم أجمع، قدمت التراث الثرى لمصر على مدار العصور المختلفة، كما جسد الحدث الجهد والدعم الكبير الذى تقدمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس للحفاظ على تراث مصر الثقافى والأثرى، وتقديمه للبشرية باعتباره جزءًا أصيلًا من التراث العالمى ومنارةً حضاريةً للعالم أجمع.

كما أعربت مدير عام اليونسكو عن تطلع المنظمة لاستمرار وتطوير تعاونها مع مصر امتدادًا لتاريخ التعاون الوثيق بين الجانبين، خاصةً فى مجال إنقاذ الآثار المصرية بمنطقة النوبة، منتصف القرن الماضى، والذى مثّل نموذجًا للتعاون تعتز به «اليونسكو» كتجربة فريدة فى تاريخ عمل ونشاط المنظمة. وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد استعراض آفاق التعاون الحالية والمستقبلية بين الجانبين، خاصةً فى مجالى التعليم والعلوم، إلى جانب سبل تعزيز دور مكتب اليونسكو فى القاهرة، فضلًا عن دعم الجهود المصرية الحالية لتحقيق الاستغلال الأمثل لتراثها الثقافى والتاريخى، خاصةً من خلال المشروعات العملاقة، التى تتم وفق أرقى المعايير الإنشائية والهندسية، ولاسيما تطوير القاهرة التاريخية، وكذا إنشاء المتاحف المختلفة، وعلى رأسها المتحف المصرى الكبير.