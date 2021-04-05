شكرا لقرائتكم خبر عن «موكب الملوك» يدوّن تاريخًا جديدًا لـ«الإبداع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت عيون العالم، باهتمام غير مسبوق، موكب نقل المومياوات المصرية المهيب، من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة فى الفسطاط، فيما سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء، على الحدث، مؤكدة أهميته وقيمته الحضارية لمصر، فى تعزيز مكانتها على خريطة السياحة الدولية، بينما كانت أكثر من 400 فضائية دولية وكبريات الصحف ووسائل الإعلام، تنقل الحدث التاريخى لحظة بلحظة. الإعلام الأمريكى، اعتبر احتفالية الرحلة الذهبية بنقل 22 من المومياوات الملكية الثمينة، جزءًا من جهود مصر لإحياء صناعة السياحة. وسائل الإعلام الصينية وصفت الموكب بـ«الأسطورى الفريد، قادته مومياء الملك سقنن رع، الذى قاد الحرب ضد الهكسوس»، فيما أشارت صحف إنجليزية كبرى إلى استثمارات الرئيس السيسى فى «المشاريع الضخمة» السياحية.

وشهد المتحف القومى للحضارة، فى أول أيام افتتاحه، عشرات المواطنين الذين حرصوا على زيارته وتفقد معروضاته، فيما استمتعت الوفود الأجنبية: الأوروبية والآسيوية، بشرح وافٍ من المرشدين السياحيين، لمحتويات الفاترينات، فى أول أيام عرضها.

فى السياق نفسه، استقبل الرئيس السيسى، أمس، أودرى آزولاى، مدير عام منظمة اليونسكو، مشيداً بالدعم المستمر الذى تقدمه المنظمة دوليا وإقليميا. وأضاف الرئيس أن خطوات الدولة انتهجت مسارا متزنا بين جهود التنمية والتطوير، والحفاظ على قيمة وسلامة المواقع الأثرية الفريدة، بما فيها تطوير كافة المناطق التاريخية فى القاهرة، لتصبح عاصمة مصر بمثابة متحف مفتوح يعكس عراقة الحضارات المصرية القديمة والمعاصرة.