شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: هناك طلاب تحايلوا على امتحان الترم الأول للثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن صورة النتيجة لطلاب الثانوى العام التى تكون بالألوان تُحدد مستوى الطالب بالنسبة لزملائه الذين يتنافس معهم على مقعد فى الجامعة، واللون الأزرق عادة فى النتيجة للمجموعة التى حققت نتائج أفضل وهى نسبة تمثل 10% و20% فى اللون الرمادى، وهم الأقل تحصيلا".

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال فيديو بثه على صفحته الشخصية بفيس بوك، إن هناك عددا من طلاب الثانوى العام فى الترم الأول تحايلوا على الامتحان، وتم غشه ولم يجيبوا عنه بأنفسهم، ومن ثم لم نعتبر نتيجة هذا الامتحان، وقررت الوزارة أن تكون نتائج الطلاب اجتياز وعدم اجتياز، قائلا: من أفسد النتيجة هو من سمح لنفسه بالغش وسمح للأخرين بالغش أيضا" على حد تعبيره.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم نشر مقررات امتحانات شهرى أبريل ومايو لطلاب الثانوى العام "أولى وثانية ثانوى"، وهذه المناهج سوف يسأل عنها الطالب فى الامتحان، وتم وضعه على موقع الوزارة، مشددا أن مواعيد الامتحانات لطلاب الصفين الأول والثانى لم تتغير ومدة الامتحان إما ساعتين أو ساعة ونصف، موضحا أن الجداول التى تم نشرها تؤكد أن الوزارة عملت حساب وقت الامتحان فى المواد المختلفة.

وأشار إلى أن التقييم النسبى الذى تنفذه الوزارة ينطبق على جميع الطلاب وليس مطلقا، ومن ثم فالامتحان لو سهل هيكون على الجميع ولو صعب أيضا هيكون على جميع الطلاب، متابعا، "مش عايزين نتكلم كتير عن تناسب عدد الأسئلة مع الوقت".

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن السبب فى عقد امتحانات مجمعة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى هدفه تقليل أيام الحضور، ولو وضعنا كل مادة فى يوم مع الإجازات هنلاقى نفسنا محتاجين 15 يوما علشان كده جمعنا امتحانات المواد فى 3 أيام كتقييم يتناسب مع ظروف الأيام اللى إحنا فيها.