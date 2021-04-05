شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: من مارس 2019 وحتى 2021 أجرينا 48 مليون امتحان إلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن سبب عقد امتحانات ورقية لطلاب الثانوى العام فى شهرى أبريل ومايو هو وقف ما حدث من غش فى الترم الأول وهى لا علاقة لها بالتكنولوجيا على الاطلاق ولكن لها علاقة بأخلاقياتنا التى نمارسها فى الامتحان، ومن ثم امتحانى أبريل ومايو هدفهما الوصول إلى عدالة وتكافؤ فرص فى التقييم والطالب المجتهد يجب أن نميزه عن غيره فالأسئلة كما هى فى الامتحانات الورقية تقيس الفهم.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال فيديو بثه على صفحته الشخصية بفيس بوك، أن متوسط درجات امتحانى شهرى أبريل ومايو هى التى تنقل الطلاب للصف الأعلى، موضحا أن امتحان الفصل الدراسى الأول كل من حضر الاختبار فيه وكل ما صادفته مشكلة تقنية مثبتة ستكون نتيجة الطالب فيه اجتياز، أما من تغيب عن الامتحان سيعقد له امتحان تكميلى.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن امتحانات شهرى أبريل ومايو لطلاب الثانوى العام ستكون أسئلتهم اختيار من متعدد وستوفر الوزارة نماذج استرشادية للتعرف على الامتحان وإن كانت شبيهة بما حدث مع الطلاب النقل بالترم الأول من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادي، إنما الأسئلة كما هى تقيس فهم نواتج التعلم.

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن ما يهم الطالب هو الامتحان والمقرر الدراسى، موضحا أنه سيتم نشر النماذج الاسترشادية للطلاب قبل الامتحانات بمدة كافية، قائلا: "من يقول أن الوزارة تراجعت عن موضوع التطوير، احنا بقالنا 3 سنين بنشرح موضوع التطوير فى الثانوى العام ليس له علاقة بالتابلت أو الورقة والتطوير يتمحور حول نوعية الأسئلة اللى تقيس فهم نواتج التعلم ولمساعدة الطلاب على التعامل مع الأسئلة تم توفير محتوى رقمى".

وقال الوزير، أجرينا من مارس 2019 حتى 2021، 48 مليون امتحان إلكترونى وهو الرقم الأكبر فى الكرة الأرضية فى هذه الزمن، متابعا: نضع نقطة ولا نتحدث عن التطوير دون فهم ما هو التطوير.