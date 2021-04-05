شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 3 امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية والتفاصيل نهاية الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن طلاب الشهادة الإعدادية أدوا امتحان 1 فى الترم الأول لجميع المواد، وعُقد فى يوم واحد لإعفائهم من امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وتابع، "أولى وثانية ثانوى أدوا امتحانات إلكترونية فى المدارس من 27 فبراير الماضى حتى 10 مارس الماضى، وهذه الامتحانات انتهت، وسوف يؤدى الطلاب امتحانيين فى أبريل الجارى ومايو المقبل".

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال فيديو بثه على صفحته الشخصية بفيس بوك، أن الوزارة ستعقد 3 اختبارات تجريبية لطلاب الثانوية العامة، وأن أى حديث عن تفاصيل أو موعد الامتحان الأول الحقيقى سيتم الإعلان عنه قبل نهاية الأسبوع الجارى، موضحا أن الامتحانات التجريبية ستكون فى أبريل ومايو ويونيو.