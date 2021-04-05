شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد صدق نيتها فى حل أزمة سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى حرص مصر على إنجاح مفاوضات سد النهضة، التى يرعاها رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورئيس الاتحاد الإفريقى، «فيليكس تشيسيكيدى»، مثمنا الجهد المقدر الذى تبذله الكونغو من أجل إطلاق عملية تفاوضية تفضى إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يراعى مصالح الدول الثلاث ويعزز من علاقات التكامل والتعاون بينها.

وقال الرئيس السيسى، فى رسالة سلمها سامح شكرى، وزير الخارجية، للرئيس الكونغولى، على هامش افتتاح اجتماعات كينشاسا، حول مسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبى، إن مصر لديها نية سياسية صادقة للتوصل للاتفاق المنشود فى أقرب فرصة ممكنة وقبل موسم الفيضان المقبل، معلنًا أنها ستدعم جهود الرئيس تشيسيكيدى فى هذا الصدد، حيث تتطلع مصر لأن تنجح اجتماعات كينشاسا فى إطلاق مسار فعّال للمفاوضات بمشاركة الشركاء الدوليين وبما يمكن الدول الثلاث من إيجاد حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية بهدف بلورة اتفاق شامل لملء وتشغيل سد النهضة.

وعقد وزراء الخارجية والرى فى مصر وإثيوبيا والسودان، أمس، اجتماعا سداسيا، فى كينشاسا، على أمل التوصل إلى اتفاق قانونى وملزم بشأن تشغيل وملء السد، وفيما أكد وزير الرى السودانى، ياسر عباس، أن الملء الثانى يجب أن يتم بعد اتفاق مع مصر والسودان، ويشمل قواعد ملء وتشغيل السد، جدد الوفد الإثيوبى رفضه طلب السودان توسيع الوساطة لتشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة، وأكد أن بلاده تستعد لإنتاج الطاقة الكهربائية من السد، أغسطس المقبل.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن «عباس» قوله إن وفد بلاده أبلغ الوساطة الإفريقية برفض الملء الثانى للسد دون اتفاق، مؤكدا أن الخرطوم تشدد على وضع منهج للمفاوضات بين الأطراف الثلاثة، وأضاف أن إثيوبيا رفعت سقف المطالب، لبحث تقاسم مياه النيل.

وقال تشيسيكيدى، فى كلمته الافتتاحية: «نأمل أن يؤدى المسار الحالى إلى حل نهائى لأزمة سد النهضة»، وأضاف: «نسعى إلى التوصل إلى اتفاق يرضى الجميع، ومفاوضات كينشاسا تسعى لوضع خارطة طريق للتوصل إلى حل نهائى لأزمة السد، ونأمل فى فتح صفحة جديدة من التعاون بين الدول الثلاث»، وأضاف أن المفاوضات الحالية مهمة لتجاوز العقبات.

وقال ممثل الاتحاد الإفريقى فى المفاوضات بانكول أديوى: «إن مصر وإثيوبيا والسودان أظهرت ثقة كبيرة فى قيادة الاتحاد للمحادثات، وإن الاتحاد جاهز لقيادة الوساطة لمصلحة الدول الثلاث»، مشيرا إلى أن دور الاتحاد فى المفاوضات حيادى، بهدف تيسيرها.