شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإسكان تراجع مواصفات أبراج مدينة العلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن أبراج العلمين الجديدة التى سيتم إنشاؤها فى المنطقة الجنوبية بالمدينة ستكون بمثابة مركز ثقل ومتنفس ترفيهى للمنطقة

الجنوبية بالمدينة.

وذكرت وزارة الإسكان أن «الجزار» اجتمع مع مسؤولى المكتب الاستشارى الأمريكى العالمى، الذى يتولى حاليًا أعمال الاستشارات الهندسية والتصميمات لعدد من الأبراج بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بالعاصمة الأمريكية

واشنطن.

وشدد الوزير- خلال الاجتماع- على ضرورة أن يكون تصميم وتنفيذ أبراج العلمين الجديدة، بالمنطقة الجنوبية للمدينة، على أعلى مستوى، وأن تكون هذه الأبراج علامة مميزة بالمدينة، خاصة أن الشركة التى تتولى التنفيذ هى الشركة الصينية، التى تقوم بتنفيذ أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان أنه استنادًا إلى تجربة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم السير على الخطى نفسها فى مدينة العلمين الجديدة، حيث تم الاتفاق على الأعمال الاستشارية والتصميمية مع المكتب الاستشارى العالمى الذى قام بتصميم أبراج العاصمة لوضع التصميمات لأبراج العلمين الجديدة، التى سيتم إنشاؤها فى المنطقة الجنوبية بمدينة العلمين الجديدة.

وأضاف أن تلك الأبراج الجديدة ستكون بمثابة مركز ثقل ومتنفس ترفيهى للمنطقة الجنوبية بالمدينة، حيث سيتم إنشاء الأبراج بمنطقة تُشرف على بحيرات مائية، وهو ما يعطى قيمة وميزة تنافسية للعمق الداخلى للمدينة، وبهذا تصبح العلمين الجديدة مدينة ذات طابع سياحى مميز، لا يقتصر على الموارد الطبيعية القائمة، والمتمثلة فى الساحل فحسب، بل إنه قائم على رؤية تنموية شاملة ومتكاملة.

وأشار إلى أنه تمت زيارة عدد من المشروعات المثيلة بالعاصمة الأمريكية واشنطن لدراسة ومناقشة أسلوب الإدارة والتعرف على المشاكل والأسلوب الأمثل للتعامل مع التحديات، وكذلك كيفية التعامل مع المستأجرين للمبنى والمستفيدين به وأساليب التعاون المستقبلى وتبادل الخبرات لمثل هذا النوع

من المشروعات.