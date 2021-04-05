شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان ضوابط تقييم طلاب «الأول والثانى الثانوى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم تعديلات جديدة بشأن طرق وضوابط التقييم لطلاب الصفين الأول والثانى الثانويين وذكرت الوزارة، فى بيان، أن الضوابط كالتالى: «يمثل متوسط الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى امتحانات إبريل ومايو نتيجة الفصل الدراسى الثانى، ويُحسب بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة، بشرط حضور الطالب امتحان الفصل الدراسى الأول، وأداء الامتحان التكميلى (فى حال كان مقررًا له امتحان تكميلى)».

وأضافت: «تُعقد الامتحانات مجمعة (فى شهرى إبريل ومايو)، وبنفس عدد الأسئلة المقررة لكل مادة، بنوعية اختيار من متعدد، على أن تكون الإجابة بورقة الأسئلة نفسها، (وليس بابل شيت)، ويزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة، بديلًا عن اصطحاب الكتاب المدرسى، والطالب الذى تخلف عن أداء امتحان الفصل الدراسى الأول يُعقد له امتحان تكميلى، قبل الامتحان المقرر عقده فى نهاية إبريل، بواقع (15) سؤالًا (اختيار من متعدد) لكل مادة منفصلة، وفى زمن قدره (ساعة)، ويُعقد بمعرفة المدرسة، بحيث لا يتجاوز عدد المواد ثلاث مواد فى اليوم الواحد، ويُعتبر أداء الامتحان التكميلى شرطًا أساسيًا لإعلان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للطالب». وتابعت: «الطالب الذى واجهته أى مشكلة تقنية لم تُمكِّنه من أداء الامتحان فى الفصل الدراسى الأول فى أى مادة تُعتبر نتيجة هذه المادة (اجتيازًا)، بصرف النظر عن التقدير الحاصل عليه فى تقرير نتيجة الفصل الدراسى الأول، وفى حالة ظهور النتيجة النهائية للطالب ووجود مؤشر النتيجة بالمنطقة الرمادية (ضعيف) فى مادة أو أكثر يكون له الحق فى أداء امتحان الدور الثانى».

وبالنسبة لامتحانات المواد التى لا تُضاف إلى المجموع فتتولى المدرسة عقدها، وذلك بعد امتحانات مايو على مستوى المدرسة، وتحت إشراف الإدارة التعليمية، والطلاب الذين لم يسبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم فى المنهج كاملًا، أما الطلاب الذين سبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة فيتم امتحانهم فى منهج ومقرر الصف الفصل الدراسى الثانى فقط.