شكرا لقرائتكم خبر عن طرح كراسة شروط الاستثمار فى مجمع التحرير الشهر الجارى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن صندوق مصر السيادى عن طرح كراسة الشروط لاستغلال مجمع التحرير، إبريل الحالى. وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى للصندوق، فى تصريحات صحفية، أمس، إنه سيتم طرح كراسة شروط تطوير المجمع، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلى والعالمى، مضيفًا أن التخطيط العام يتضمن مشروعات تجارية وإدارية ووحدات فندقية.

وأوضح «سليمان»: «بعد نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سيكون لدينا محافظ عقارية ضخمة فى منطقة وسط البلد، وهو ما يطلق العنان للمطورين العقاريين لوضع أفضل المخططات للاستفادة من تلك المبانى المميزة بما يتوافق مع المخطط العام لتطوير منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية». وأكد أن الصندوق يعطى اهتمامًا واسعًا بجذب الاستثمارات الأجنبية فى مشروعات البنية التحتية خلال الفترة المقبلة.