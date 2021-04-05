شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «أبواب الخير» لتوفير المواد الغذائية للأسر الأَوْلَى بالرعاية استعدادًا لـ«رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصندوق «تحيا مصر»، إن الصندوق أطلق، بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة «مصر الخير»، المرحلة الأولى من حملة «أبواب الخير» لتوفير المواد الغذائية المتنوعة للأسر الأَوْلَى بالرعاية استعدادًا لشهر رمضان.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الحملة مُوزَّعة على عدد من القوافل يتم إطلاقها تباعًا إلى محافظات الصعيد ومدن القناة والدلتا وسيناء والقاهرة الكبرى، وتستهدف توفير المواد الغذائية الجافة، بالإضافة إلى البروتين من الدواجن واللحوم، والتى ستصل إلى 250 ألف أسرة بنحو 3 آلاف طن من المواد الغذائية الجافة، بالإضافة إلى 600 طن من الدواجن، وذلك تبعًا لقواعد بيانات وزارة التضامن للأسر الأَوْلَى بالرعاية، لتصل إلى 16 ألف أسرة بكل محافظة.

وشهد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، انطلاق القافلة، مؤكدًا أنها تُعد أكبر حملة لتقديم الدعم الطبى والإنسانى للأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة، حيث تشمل 10 قوافل طبية مُوسَّعة تجوب مراكز المحافظة المختلفة لتقدم خدماتها المجانية للمواطنين حتى الخميس 8 إبريل. وشدد على دعم المحافظة جميع أنشطة المؤسسات والمبادرات المجتمعية لخدمة المواطن السوهاجى، بالتوازى مع توجهات الدولة واهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وأوضح أن القوافل الطبية تتضمن تخصصات «الرمد- القلب- الجلدية- الباطنة- العظام- الأطفال»، بالإضافة إلى تحاليل الأنيميا والسكر، بالتعاون مع مديرية الصحة بسوهاج، كما سيتم تقديم خدمات إنهاء إجراءات الحصول على الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، بالتعاون مع لجنة تابعة لمجلس الوزراء، فضلًا عن تسليم أجهزة طبية و5 آلاف حقيبة مستلزمات للوقاية من فيروس كورونا، بما تتضمنه كل حقيبة من كمامات وكحول وفيتامين «سى» وزنك، وكذلك تسليم 5 آلاف «فيس شيلد» للفرق الطبية بمستشفيات «طهطا العام، وطما المركزى، والمراغة المركزى، وسوهاج الجامعى، وسوهاج العام»، وتوزيع 150 طن «مواد غذائية وفراخ» على الأسر الأكثر احتياجًا فى 50 قرية بمراكز المحافظة المختلفة وفق خريطة توزيع تم إعدادها بإشراف من مديرية التضامن الاجتماعى.

وفى الشرقية، نفذت مديرية الشؤون الصحية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية علاجية شاملة بقرية كفر المدينة التابعة لمدينة منشأة أبوعمر، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، خاصة بالأماكن النائية والمحرومة. وتضمنت القافلة العديد من التخصصات الطبية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، ووقّعت الكشف الطبى المجانى على 1419 مريضًا من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 9 حالات تحتاج إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدى.

وشهد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، انطلاق المرحلة الأولى لحملة «أبواب الخير فى شهر رمضان المعظم»، التى ينظمها صندوق تحيا مصر لتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية و10 آلاف شنطة دواجن على القرى الأكثر احتياجًا.