شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الياميش فى الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسواق الياميش فى الدقهلية إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على الشراء قبيل شهر رمضان، بينما كان الإقبال ضعيفًا على المكسرات.

وأكد التجار أن أسعار الياميش والمكسرات تنخفض قليلًا عن العام الماضى، بسبب انخفاض سعر الدولار.

وحرص الباعة على عرض المنتجات أمام محلاتهم بمنطقة العباسى والطميهى وبورسعيد وبمحلات العطارة. وأكد هيثم حماد، من تجار الياميش: «وجود انخفاض ملحوظ فى أنواع معينة من الياميش والتى يتم استيرادها، كما انخفض سعر البلح مع تعدد أنواعه التى تناسب كل المواطنين».

وقال: «البلح يتراوح سعره من 5 إلى 40 جنيهًا حسب نوعه، وإن إقبال المواطنين على الأنواع من سعر 10 جنيهات حتى 25 جنيهًا، كما انخفضت أسعار باقى أنواع الياميش مثل الزبيب الإيرانى بـ 60 جنيهًا، والمصرى من 45 إلى 50 جنيهًا، وجوز الهند بـ 65 جنيهًا، والمشمشية تبدأ من 65 إلى 90 جنيهًا، والقراصيا من 50 إلى 60 جنيهًا فقط، وقمر الدين أنواع من 20 إلى 35 جنيهًا».

وأضاف: «الإقبال أفضل من العام الماضى، ولكنه أقل من الأعوام السابقة، حيث يعزف المواطنين عن شراء أنواع كثيرة، عدا البلح وقمر الدين والزبيب».

وأكد عبده البرناوى، تاجر مكسرات، انخفاض أسعار المكسرات بشكل كبير عن الأعوام السابقة، بسبب تراجع أسعار الدولار، حيث يتم استيراد جميع الأنواع.