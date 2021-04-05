شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع مركز دروس خصوصية وغلق مقهى لمخالفة الإجراءات الاحترازية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسوان برئاسة العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة اسوان حملة للتفتيش على الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذا لقرار محافظ اسوان بتشديد الاجراءات الاحترازية وتطبيق القانون على المخالفين.
وأسفرت الحملة التفتيشية عن غلق وتشميع سنتر دروس خصوصية ومقهى مخالفين للاجراءات الاحترازية، وضمت الحملة نواب رئيس المدينة وحي جنوب مدينة أسوان.
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