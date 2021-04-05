شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: نحارب لاستكمال العام والطلاب سيحصلون على 24 أسبوع دراسة من أصل 33 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن طلاب سنوات النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى يمتحنون اختبارات شهرية مجمعة، موضحا أن الطالب يحضر أخر كل شهر لمدة ساعتين لحضور الامتحانات، وهذه الامتحانات تمت فى الترم الأول وشهر مارس بنجاح، ويتبقى امتحانات شهرى أبريل ومايو، وينتهى بالنسبة لهم العام الدراسى.

وأكد، شوقى، أن الوزارة تحارب لاستكمال العام الدراسى وتوفير كل الوسائل الممكنة مع الأخذ فى الاعتبار خوف الأهالى المشروع من تأثير الجائحة على الأولاد والمعلمين والإداريين أيضا، وأن كل هذه الأفكار من امتحانات مجمعة وخلافه للتعامل مع الظروف الاستثنائية.

وأوضح وزير التربية والتعليم خلال فيديو بثه على صفحته الشخصية بفيس بوك، أنه تم تحديد محتوى امتحانات الشهور فى المناهج والمدرسة ولن يكون بها إلا الصف الذى يؤدى فيه الامتحان وبالتالى يوجد تباعد، قائلا، ما يتم ليس بصدد تطوير التعليم، ولكن للتعامل مع جائحة كورونا، ودول العالم كله تجد صعوبة فى استكمال العام الدراسى.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن سبب اهتمام الوزارة باستكمال العام الدراسى، هو أنه ضاع ما يقرب من 6 أو 7 أسابيع العام الماضى والعام الحالى تم الانتهاء من 14 أسبوعا من أصل 33 أسبوعا مدة العام الدراسى، ومن ثم أى نداءات للاقتصاص من العام الدراسى الحالى فيها أذى كبير، تعليميا على الطلاب، مشيرا إلى أنه لم يتم استكمال نصف مدة الدراسة حتى الآن وتتبقى امتحانات شهرى أبريل ومايو لصفوف النقل، متابعا، "مهما عملنا مش هنقدر نوصل لأكثر من 24 أسبوعا من 33، ومش كلهم حضور مباشر".