شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز أكتوبر يكشف نسب تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أنه جار تنفيذ أكثر من 24 ألف وحدة سكنية بمشروع سكن لكل المصريين، وتخطت نسبة التنفيذ الجدول الزمنى المحدد، حيث بلغت نحو 60٪؜، مشيراً إلى أن القيمة الاستثمارية للمشروع تقدر بـ5.6 مليار جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع نهاية العام الحالى.

كان رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، قد تفقد مواقع عمارات مبادرة رئيس الجمهورية سكن للمصريين بالمدينة يرافقه مسئولو الجهاز، ومدراء الشركات المنفذة وجهات الإشراف، حيث تفقدوا مواقع العمل بالمشروع بقطاعى (أ، ب) بمنطقة غرب أرض المطار.

وطالب المهندس عادل النجار، مسئولى الشركات المنفذة بالالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة فى تنفيذ الأعمال بالمشروع، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق للعمارات حسب تنسيق الموقع.