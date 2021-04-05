شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ليلية مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بالسوق السياحي في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة اسوان، حملة ليلية مكبره لازالة الاشغالات والتعديات بالسوق السياحي وتفريغ منطقة سوق الحارث لتمكين الشركة المنفذة لاستكمال اعمال تطوير السوق السياحي وإنجاز أعمالها.

شارك في الحملة نائب رئيس المدينة ورجال حي غرب المدينة وقسم الاشغالات بالوحدة المحلية وبمعاونة قسم شرطة ومباحث المرافق باسوان وقوات الأمن وذلك على اليوم الثاني على التوالي.

تأتي الحملة لازالة التعديات والاشغالات من السوق السياحي الجاري تطويره حاليا حيث تم الاستعانة بمعدات الوحدة المحلية لرفع وازالة اشغالات الباعة والمحلات والبروزات التي تعوق عملية التطوير ولتسهيل عمل الشركة المنفذة لاعمال التطوير.