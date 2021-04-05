شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين زاهي حواس سفيرًا لمنظمة السياحة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام رئيس منظمة السياحة العالمية، زُراب بولوليكشفيلي، بتسليم الدكتور زاهي حواس عالم المصريات شهادة بتعينه سفيرا للسياحة العالمية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بالقاعة الذهبية بقصر المنيل، وذلك بعد الانتهاء من موكب المومياوات الملكية، لتكريم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‏(يونسكو) ورئيس منظمة السياحة العالمية ووزراء السياحة الأجانب.

وتعد هذه المرة الأولى التي يُعين فيها مصري بهذا المنصب، ويهدف هذا التعيين إلى أن يكون زاهي حواس مسؤولًا عن تشجيع السياحة ليس لمصر فقط، بل للعالم أجمع.

وقال حواس، في بيان اليوم الأحد: «هذا التعيين شرف كبير لي ولبلدي مصر، وجاء هذا بعد أن انتهى العرض الملكي للمومياوات الذي أبهر العالم أجمع».

وقدم حواس الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بالتراث والحضارة المصرية، مؤكدًا أن حضوره لاستقبال الموكب الملكي أثبت للعالم أن الحضارة المصرية لا تخص مصر فقط، بل تخص العالم أجمع.