شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نفهم ضوابط تقييم طلاب الصف الأول والثانى الثانوى بعد إلغاء البابل شيت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ونقدم فى التقرير التالى تفاصيل تقييم الطلاب فى الترم الثانى كالتالى:.

- كيف تعقد امتحانات أولى وثانية ثانوى بالترم الثانى؟

- تعقد ورقيا دون استخدام التابلت أو أى أجهزة تكنولوجية من محمول أو التابلت

- متى تعقد الامتحانات؟

- يعقد أول امتحان بالترم الثانى فى شهر أبريل الجارى ثم امتحان أخر فى مايو 2021

- كيف يكون شكل الأسئلة؟

- تُعقد الامتحانات مجمعة بواقع 15 سؤالا للمادة بنوعية اختيار من متعدد فى زمن قدره ساعة ويزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة بديلاً عن اصطحاب الكتاب المدرسى.

- كيف يجيب الطالب عن الأسئلة؟

- تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة (وليس بابل شيت)

- هل تم إلغاء البابل شيت؟

- تم إلغاء البابل شيت من الامتحانات

- لم تصبح الامتحانات بها نظام البابل شيت

- كيف يتم توزيع درجات الطلاب فى الامتحانات؟

- تمثل متوسط الدرجات التي يحصل عليها الطالب فى

- امتحانات شهر أبريل وشهر مايو نتيجة الفصل الدراسى الثانى وتحسب بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة

- متى تحسب للطالب درجة الترم الثانى؟

- إذا حضور امتحان الفصل الدراسى الأول

- ماذا لو كان تغيب عن امتحان الترم الأول؟

- يؤدى الطالب الامتحان التكميلى إذا كان قد تخلف عن أداء امتحان الفصل الدراسى الأول

- متى يعقد الامتحان التكميلى؟

- يُعقد له امتحان تكميلي قبل الامتحان المقرر عقدة في نهاية شهر أبريل، بواقع (15) سؤال اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة وفي زمن قدره (ساعة) ويعقد بمعرفة المدرسة

هل يمكن عقد الامتحان التكميلى فى يوم واحد لجميع المواد؟

- لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد، ويعتبر أداء الامتحان التكميلي شرط أساسي لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للطالب.

- ما هو مصير الطالب الذى واجهته أى مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء الامتحان في الفصل الدراسي الأول بأى مادة؟

- تعتبر نتيجة هذه المادة (اجتياز) بصرف النظر عن التقدير الحاصل عليه بتقرير نتيجة الفصل الدراسى الأول.

- ماذا لو ظهرت النتيجة النهائية للطالب ووجود مؤشر النتيجة بالمنطقة الرمادية (ضعيف)؟

- فى حالة ظهور نتيجة الطالب فى مادة أو أكثر ضعيف يكون له الحق في أداء امتحان الدور الثاني.

- ما هو مصير امتحانات المواد غير المضافة للمجموع؟

- امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع تتولى المدرسة عقدها وذلك بعد امتحانات شهر مايو على مستوى المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية، والطلاب الذين لم يسبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم فى المنهج كاملاً، أما الطلاب الذين سبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في منهج ومقرر الصف الفصل الدراسى الثانى فقط.