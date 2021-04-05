شكرا لقرائتكم خبر عن لخريجي الكليات والدبلومات الفنية.. آخر موعد للتقدم لشغل 260 وظيفة بوزارة العدل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة العدل أن الاثنين 12 أبريل المقبل الموعد النهائي للتقدم خريجي الكليات والمعاهد والدبلومات الفنية وأصحاب الشهادات الإعدادية لشغل 260 وظيفة جديدة بمصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل لجميع التخصصات.

وقالت الوزارة في الإعلان إنه على من تتوافر فيه شروط التعيين في تلك الوظائف يرسل طلب التقدم باسم رئيس قطاع الخبراء في بريد مسجل بعلم الوصول متضمن كافة المستندات والأوراق المطلوبة لشغل الوظيفة على عنوان مصلحة الخبراء بميدان العباسية منشأه 23 يوليو، عمارة 2 ب.

وأضحت الوزارة بان المصلحة لن تنظر إلى الطلبات التي التقدم باليدي أو التي ترسل بعد انتهاء ميعاد التقدم، وأشارت إلى ان الحصول على نماذج طلب التقدم للوظيفة من خلال الموقع الخاص بوابة الوظائف الحكومية على الانترنت.

ما هي طبيعة الوظائف والشروط المطلوبة للتعين ؟

- مطلوب 99 معاون خبير للتعيين بشرط ان يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس طبقًا للتخصصات المطلوبة ويفضل الحاصلون على ماجستير أو دكتوراه للتعين وأيضا يفضل الحاصلون على دورات تدريبية تخصصية.

- مطلوب باحثين ثالث للعمل في التحويل الرقمي ونظم معلومات، بشرط خصول المتقدم على مؤهل عالي.

- لشغل وظيفة التنمية الإدارية مطلوب للتعين باحثين ثالث، شرط ان يكون المتقدم حاصل مؤهل عالي.

- 45 كاتب رابع، مطلوب تعينهم أيضا في مصلحة الخبراء ويشترط في المتقدم ان يكون حاصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- مطلوب 4 فني رابع، أيضا للتعين بشرط ان يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط، أو فوق المتوسط.

- مطلوب تعين 86 شخص لوظيفة معاون خدمة سادس ويشترط في المتقدم بان يكون حاصل على مؤهل أقل من المتوسط.

- مطلوب 22 حرفي أيضا يشترط في المتقدم ان يكون حاصل على مؤهل أقل من المتوسط، كما يشترط بان يكون حاصل على رخصة درجة أولى، أو ثانية.

وما هي المستندات المطلوبة للتقدم؟

- تقديم بيان عن الحالة الوظيفية للمتقدم الحالية ويتضمن كافة البيانات الخاصة به.

- تقديم صوره بطاقة الرقم القومي ساريه.

- صورة من شهادة التخرج الدراسي.

- لوظائف الحرفية تقديم صورة من رخصة القيادة.

- تقديم شهادة عن العمل عن موقف المتقدم من الجزاءات التأديبية.

- ان يكون المتقدم لديه معلومات بإجادة استخدام الحاسب الآلي.

- ان يكون المتقدم من العاملين الدائمين في الجهات الحكومية.

- يشترك ان لا تقل خبرة المتقدم عن 5 سنوات في جميع الوظائف المطلوبة.

- يشترك لا يزيد السن المتقدم للوظيفة عن 35 سنة.

- الحصول على موافقة كتابية من جهة العمل للتقدم للإعلان للوظيفة قطاع مصلحة الخبراء.