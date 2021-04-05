شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تجريد لرفع كفاءة الشوارع في بولاق الدكرور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت محافظة الجيزة بتنفيذ حملة تجريد وتمهيد للطرق ونظافة بحي بولاق الدكرور لرفع كفاءة شارع جمال عبدالناصر و32 شارع من متفرعاته بالإضافة إلى ١٤ شارع أخر ببولاق الدكرور وذلك في اطار خطة تطوير وتمهيد الطرق ورفع كفاءة مستوي النظافة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة الطرق وتمهيد وتجريد الشوارع لتيسير حركة المواطنين وعدم السماح بوجود أي مخلفات.