شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 6 ورش للملابس الجاهزة في بولاق الدكرور ( صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام حي بولاق الدكرور بغلق وتشميع عدد 6 ورش للملابس الجاهزة مقامة بالمخالفة بعقارات سكنية ولا تتخذ الإجراءات اللازمة للسلامة العامة بالإضافة إلى تشميع مستودع بوتاجاز غير مرخص بشارع رمضان شعبان من كفر طهرمس وذلك خلال حملات تم شنها اليوم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بشن حملات مكثفة لضبط الورش والمصانع ومخازن البضائع والمنتجات الكائنة بالعقارات للتأكد من اتباع كافة إجراءات السلامة والحماية المدنية والحصول على التراخيص اللازمة حفاظا على سلامة المواطنين.

وبالتوازي مع مجهودات ضبط المخالفات تم شن حملات لرفع الاشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بالقطاعين الجنوبي والشمالي بحي بولاق الدكرور اسفرت عن اعادة الانضباط ورفع كافة أوجه الاشغال للمحال والمنشأت التجارية.