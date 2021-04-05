شكرا لقرائتكم خبر عن خبير استراتيجي: إثيوبيا تماطل في المفاوضات وقمة واشنطن خير دليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أمين إسماعيل، خبير الشؤون الإستراتيجية بمركز العلاقات الدولية في الخرطوم، إن إثيوبيا تماطل في المفاوضات الخاصة بسد النهضة، مشيرا إلى أن قمة واشنطن دليل على ذلك.

وأضاف في حديثه لقناة «الغد»، أنه بعد توقيع اتفاق المبادئ، سعت إثيوبيا لكسب مزيدا من الوقت في المفاوضات للوصول لملء السد، موضحا أن مصر طلبت وساطة الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، مع المرحلة الثانية في المفاوضات.

وأشار خبير الشؤون الإستراتيجية بمركز العلاقات الدولية في الخرطوم، إلى أن إثيوبيا رفضت الاتفاق في واشنطن وهو ما ىثار غضب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب والتهديد بضرب السد وقف المعونات الأمريكية لها، لافتا إلى أن إثيوبيا تماطل وتخادع بأكثر من 6 سنوات، والآن وصلت للخداع بشأن اختزان المياه وتعديل الحصص وهذا لم يكن متاحا أمام المفاوضات من قبل وهذه ورة ضغط جديدة منها للوصول للملء الثاني للسد.

كما أكد، أن هناك تقريرا من اللجنة الثلاثية مع الأخطار التي ستحدث من ملء السد للسودان، وضرورة التوصل لاتفاق قانوني لملء السد بما لايضر بمالصح الدول الثلاثة