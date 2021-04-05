شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 60 حالة إشغال في إمبابة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برصد المخالفات وتحسين الحالة المرورية بشوارع الحى ومواجهه كافة أوجه الاشغال للطريق.

نفذت أجهزة حى شمال الجيزة حملة مكبرة لرفع الاشغالات الثابتة والمتحركة وتحقيق السيولة المرورية بشارع العامل الاول بمنطقة امبابة تمكنت خلالها من إزله اكثر من ٦٠ حاله اشغال متنوعة شملت استاندات ومدرجات لعرض المنتجات والبضائع وسقفيات وعدد من التند والترابيزات المتعدية على حرم الطريق العام والتي تعيق حركة المارة والسيارات.