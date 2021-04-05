شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن الحوامدية لمدة 6 ساعات الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن محافظة الجيزة ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتركيب محبس قطر 800 مم على خط طرد محطه مياه الحوامدية المرشحة بطريق مصر اسيوط الزراعي الأمر الذي سوف يتطلب قطع المياه لمده ٦ ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٤/٦ وحتي الساعة الرابعة صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٧.

وتنوه المحافظه ان المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي مدينة الحوامدية وقرية ام خنان.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة وسرعة انهاء الاعمال كما وجه رئيس مدينة الحوامدية بالمتابعة الميدانية للأعمال.

مشيرا ان شركه مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محمله بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبيه احتياجاتهم فورا.