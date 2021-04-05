شكرا لقرائتكم خبر عن رى الجيزة: مشروع تبطين الترع يخدم 99 ألفا و860 فدان بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظتى القاهرة والجيزة، أن إجمالي المساحات التي تم طرحها للتبطين بمحافظة الجيزة 236.150 كم وجارى طرح 45 كم، مشيرا إلى أنه تم تبطين 122 كم حتى الآن.

وأضاف المهندس محمد عبد السلام، أن المشروع يخدم 99 ألفا و860 فدان بتكلفة 880 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم تحقيق المستهدف من المرحلة الأولى للمشروع، وباعتماد المخصصات المالية سيتم الانتهاء من المشروع قبل المدة المحددة.

وأوضح عبد السلام، أن المشروع سيوفر المياه بشكل كبير، بالإضافة إلى مصاريف التطهير السنوية التي يتم تنفيذها وتصل لملايين سنويا، مشيرا إلى أنه يتم عقد ندوات توعوية للمزارعين لتحسين طرق الرى وكذلك الاستفادة من المشروع، بالإضافة إلى التنسيق مع الإدارات المحلية بمحافظة الجيزة لتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة بالترع وكذلك تحسين منظومة النظافة لتنعكس على نظافة الترع وخلوها من المخلفات.

وأجرت وزارة الرى حصرا لـ 7 آلاف كيلو متر ترع كمرحلة أولى وتنفيذها على مدار عامين بتكلفة تتجاوز 18 مليار جنيه، حيث سيوفر المشروع 5 مليارات متر مكعب من المياه، كما يحقق العدالة فى توزيع المياه للمنتفعين، ويحقق الاستفادة من الموارد المائية المتاحة من خلال ترشيد استهلاك المياه والحد من الفواقد التى كانت تذهب فى النقل والتسرب نظرًا لاتساع الترع، وكذلك تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع التى كان يتم تطهيرها من ثلاثة مرات إلى أربعة فى العام، وبعد تبطينها التكلفة التى كانت تصرف فى التطهير والمقدرة بـ 600 مليون جنيه فى العام سوف يتم توفيرها".