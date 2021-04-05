شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العنانى: حدث نقل المومياوات يجسد المعنى الحقيقى لدمج السياحة والآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إن احتفال نقل المومياوات الملكية هو حدث أثرى تاريخى، ويجسد تماما معنى الدمج الحقيقى ما بين السياحة والآثار، مشيرا إلى أن احتفال نقل المومياوات قد أدى الغرض منه على المستوى العالمى والمحلى، مضيفا أن استقبال الرئيس السيسى ملوك مصر العظماء كان مظهرا حضاريا رائعا ورسالة قوية، والإحساس بالفخر لكل مواطن مصري، ودخول مصر كل بيت فى العالمن هو أمر مشرف للجميع، مؤكدا على أنه قام بكتابة فيلم "مصر الحضارة" بخط يده مع الفنان خالد النبوى والشركة.

وتابع العنانى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، أنه تم عقد ما يقرب من عشرين اجتماعا بخصوص الاستعدادات لحفل اقتتاح المتحف المصرى الكبير، مشيرا إلى أن المواطن لن يقبل بعد ذلك "احتفالية نص نص" وهذا ما فعلناه فى أنفسنا، مؤكدا على أن الخطوط العريضة لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير الذى سيكون خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أنه تم اختيار شركات أجنبية ما بين اثنين وعشرين شركة لتنظيم حفل الافتتاح، ولكنه بعد رؤية ما قدمته شركة مصرية من إبهار فى حفل نقل المومياوات، فإنه يعيد حساباته مرة أخرى، مضيفا أن مديرة عام اليونسكو أشادت إشاده كبيرة بفيلم مصر الحضارة وبحفل نقل المومياوات المبهر.

وواصل وزير السياحة والآثار، أنه استقبل مديرة عام منظمة اليونسكو مع الرئيس السيسى، بعدها ذهبا إلى محافظة الإسكندرية للاطلاع على آثار المحافظة، وذهبا بعدها إلى محافظة أسوان للاستثمار السياحى والترويج بين مصر والمنظمة، مضيفا أنه يتم الآن العمل على إخراج فيلم لكواليس حفل نقل المومياوات .