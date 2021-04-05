شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة ومدير اليونسكو ومحافظ الإسكندرية يزورون الأماكن الأثرية بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأحد، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وأودرى أزولاى مدير عام منظمة اليونسكو والوفد المرافق لها، وذلك خلال زيارتهم لمحافظة الإسكندرية والتى تأتى فى إطار الزيارة الحالية التى تقوم بها مدير عام منظمة اليونسكو لمصر بدعوة من وزير السياحة والآثار للمشاركة فى حضور موكب المومياوات الملكية، والذى أقيم مساء الجمعة، فى مشهد عظيم ومبهر أشادت به دول العالم أجمع.

وتضمنت الزيارة جولة سريعة تفقد خلالها وزير السياحة والآثار ومحافظ الإسكندرية ومديرة عام منظمة اليونسكو، عدداً من الأماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة شملت قلعة قايتباى ومنطقة المرسى أبو العباس ببحري.

كما شملت الزيارة جولة بالحناطير بداية من قلعة قايتباى التاريخية وميدان المرسى أبو العباس حيث تتواجد منطقة المساجد ببحري.

وحرص اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على إهداء مديرة عام منظمة اليونسكو مفتاح مدينة الإسكندرية نظراً للجهود الكبيرة التى تبذلها المنظمة للقطاع الأثرى والتراثى فى مصر.

وفى السياق ذاته، أكد المحافظ على الجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة السياحة والآثار فى هذا الشأن من خلال تطوير المتاحف الأثرية بالإسكندرية.

وخلال الزيارة أعربت مدير عام منظمة اليونسكو عن سعادتها بالزيارة، وانبهارها بالآثار التى شاهدتها بمدينة الإسكندرية.

وجاء ذلك برفقة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور غيث فريز مدير المكتب الاقليمى لليونسكو.