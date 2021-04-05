شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. التعليم: الحضور اختيارى و 3 أيام حد أقصى لكل صف دراسى أسبوعيًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار التى تخص أهم الملفات الحيوية والخدمية نرصدها كالتالى..
سامح شكرى: تفاوضنا لـ10 سنوات حول سد النهضة وأمامنا فرصة أخيرة للتوصل لاتفاق
رئيس الوزراء: تيسير امتلاك سيارات جديدة بدلا من المتقادمة بحوافز غير مسبوقة
الرئيس السيسى يؤكد فى اتصال هاتفى بالملك عبد الله دعم مصر التام لاستقرار الأردن
التعليم: إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2021 قبل نهاية الأسبوع الجارى
سامح شكرى: تفاوضنا لـ10 سنوات حول سد النهضة وأمامنا فرصة أخيرة للتوصل لاتفاق
رئيس الوزراء يفتتح الموسم السادس لمعرض "أهلا رمضان" ويطمئن على جودة السلع
رئيس الوزراء: تيسير امتلاك سيارات جديدة بدلا من المتقادمة بحوافز غير مسبوقة
بيع 1400 تذكرة زيارة لمتحف الحضارة فى أول يوم عقب افتتاح الرئيس السيسي
"التعليم": الحضور اختيارى و3 أيام حد أقصى لكل صف دراسى أسبوعيًا
الرئيس السيسي يوجه باستمرار توفير المناخ الداعم للصناعات الوطنية الثقيلة
الرئيس السيسي: تطوير مواقع القاهرة التاريخية لتصبح متحفًا مفتوحًا للإنسانية
الأوقاف تطلق حملة مكبرة لتعقيم المساجد استعدادا لشهر رمضان الأربعاء المقبل
التضامن: لدينا 521 دار أيتام وحضانة إيوائية لتوفير الرعاية للأطفال.. صور
ارتفاع حرارة وأتربة عالقة ورياح.. خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة
إلغاء "البابل شيت" وإجابة امتحان الترم الثانى للثانوى العام فى نفس الورقة