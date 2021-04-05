‎بالأسماء.. "اللجنة القضائية" تعلن نتائج انتخابات نقابة المحلة الكبرى الفرعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مينا غالي

أصدرت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، بيانًا بشأن نتائج انتخابات نقابة المحلة الكبرى الفرعية التي أجريت اليوم الأحد، وجاء نصه كالآتي:

الحمد لله الذي وفقنا لإجراء انتخابات وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة بأن أدرناها بضمير القاضي ونزاهته في الحكم ووقفنا من المترشحين وقفة القاضي في حياده وتجرده في الحكم، وأدينا عملنا في إطار قانوني ومهني لا غاية لنا فيها سوى مرضات الله سبحانه. فكما بدأناها أنهيناها حيث أجرينا اليوم الأحد الموافق 4/4/2021 انتخابات نقابة المحلة الكبرى الفرعية وهي آخر مرحلة في هذه الانتخابات، وجاءت نتيجتها على النحو الآتي:

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 5033 عضوًا، وبلغ عدد الحضور 2837 ناخبًا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل. وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية عن فوز ماجد عبد اللطيف سعد شوشه نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1347 صوتًا وفوز عبد العزيز رأفت عبد العزيز سيف الدين عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1269 صوتًا. كما فاز بمقعد العضوية كل من: 1- عبدالحليم أحمد عبدالحليم عبدربه وقد حصل على 1218 صوتًا. 2- محمد وليد شوكت محمود عبدالله وقد حصل على 1110 صوتًا. 3-رأفت محمد رمضان أبوضياء وقد حصل على 1093 صوتًا. 4- صبري محمود أحمد العناني وقد حصل على 1070 صوتًا. 5- محمد رشاد حسن نعمة وقد حصل على 959 صوتًا. 6-وائل سمير عبدالستار.