شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يصفق على الهواء بعد وقف مسلسل «الملك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الإعلامي أحمد موسي، الشكر والتحية للشركة المصرية المتحدة، بعد قرار وقف مسلسل الملك لأنه لا يعبر عن الفراعنة.

وتابع موسي خلال تقديمه برنامج «علي مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»: «مينفعش نعرض المسلسل بالشكل ده ونبوظ كل اللي اتعمل امبارح».

وأردف موسي: «مسلسل احمس مينفعش يتعرض بالشكل دا، وأصفق على الهواء للشركة المتحدة بعد تشكيل لجنة من المتخصصين في التاريخ والآثار لمراجعة سيناريو مسلسل الملك.

وأكمل: «كل الشكر للشركة المتحدة على هذا القرار الذي يعد بمثابة حفاظ على تاريخ بلدنا ومن الممكن تأجيله مفيش مشكلة».

وتابع: «لا يجوز أن نقدم مسلسلا غير دقيق يشوه الحضارة المصرية، بعد الإبهار الذي قدمناه أمس في حفل المومياوات الملكية»، مردفا :«أصفق للمتحدة على قرارها، الملك أحمس لم يكن لدي لحية، الفراعنة مكنوش بالشكل اللي أظهره المسلسل».