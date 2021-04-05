شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي 3.6 شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير التموين المصري على مصيلحي إن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح والسكر يكفي استهلاك 3.6 شهر.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية إن مصر تتطلع لشراء أربعة ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين هذا الموسم.

وأفاد بأن احتياطي مصر الاستراتيجي من الأرز يكفي حتى أكتوبر، ومن الزيوت النباتية يكفي استهلاك 3.7 شهر.