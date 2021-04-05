شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الباز: مسلسل الملك أحمس سيعرض في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الإعلامي محمد الباز حقيقة وقف عرض مسلسل «الملك أحمس»، في رمضان المقبل.

وقال محمد الباز خلال تقديم برنامج «آخر النهار»، المُذاع عبر فضائية «النهار»: «إذا كان خبر وقف المسلسل صحيحًا فنحن أمام حالة من الاستجابة الحميدة لانتقادات كثيرة طالت المسلسل، خاصة بعدما طُرح البرومو الخاص بالمسلسل».

وأضاف أنه «كانت هناك أخطاء تاريخية وكارثية في المسلسل، والشركة المتحدة أعلنت وقف المسلسل وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في الآثار وعلوم الاجتماع، لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان المقبل».

وأوضح أن «بيان الشركة يصحح ويدقق المعلومة، واللجنة التي ستشكل لو أقرّت أن المسلسل يتفق مع التاريخ سيُذاع، أما إذا قالت إن المسلسل لا يتفق مع التاريخ فلن يتم عرضه في رمضان، ودي بادرة طيبة من الشركة المتحدة لأنها استجابت لرأي وانتقادات الجمهور».