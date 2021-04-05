شكرا لقرائتكم خبر عن هواية مراقبة أسراب الطيور المهاجرة تجذب المصريين والأجانب في البحر الأحمر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جذبت هواية مراقبة هجرة الطيور في البحر الاحمر عددا من المصريين والاجانب المقيمين، حيث يمتلك هؤلاء الهواة المهارات والمعرفة الخاصة بالتوقيتات الخاصة بمسارات هجرة الطيور وبالنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي واختيار مواقع مراقبة الطيور من خلال البيانات والوثائق باستخدام النماذج القياسية لمراقبة الطيور من خلال تصويرها ورصدها وتحديد انواعها ومراقبة سلوكها اثناء هجرتها والتعرف عليها عن قرب، ويتم الرصد بالقرب من الشواطئ وداخل الصحراء في توقيتات مختلفة.

وقام عدد من هواة رصد الطيور بتدشين صفحة على الفيش بوك لنشر الصور الخاصة بالرصد، وتعتبر شواطئ وصحراء وجزر البحر الاحمر وخليج السويس من أهم المسارات الدولية للطيور المهاجرة في فصلي الربيع والخريف والتي تهاجر من مناطق التكاثر في أوروبا وآسيا إلى المناطق الشتوية في أفريقيا والعكس.

واكد محمد حبيب، الاستشاري والخبير البيئي، انه من بين ٥٠٠ نوع من الطيور المهاجرة التي تمر في البحر الاحمر يعد اللقلق الأبيض اشهرها، ويتميز البحر الأحمر بوجود العديد من البيئات المختلفة منها البيئة البحرية والساحلية والبيئة الجبلية التي تناسب العديد من الأنواع المختلفة لتلك الطيور، سواء مهاجرة أو مقيمة.

وخلال الايام الماضية، رصد هواة الطيور عشرات الاسراب بمناطق مختلفة بالبحر الاحمر مع بدء رحلة عودتها من افريقيا إلى مواطنها في اوروبا ويتم اتخاذ عدة اجراءات لحماية الطيور المهاجرة بالتعاون مع مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة بوزارة البيئة الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

ويتم رصد اكثر من 500 نوع من بين ملايين الطيور وفي مقدمتها اللقلق الابيض خلال فصلي الربيع والخريف، حيث تقضى الكثير من الطيور الشتاء في المناطق الرطبة بمصر وافريقيا مما يجعلها مشتى دولى هام للطيور المائية.

والي جانب هواة رصد الطيور تنتشر فرق الرصد لمسارات الطيور المهاحرة التابعة لوزارتي البيئة والكهرباء بالقرب من مزارع انتاج الطاقة من الرياح خليج السويس والزعفرانة وجبل الزيت وراس شقير وراس غارب بسواحل البحر الاحمر للقيام برصد وتسجيل انواع الطيور المهاجرة في رحلتها لضمان عودتها إلى مواطنها بشكل امن لما تمثله الطيور من اهمية للإنسان والبيئة.

وتعتبر أحد أهم مؤشرات صحة النظم البيئية وتنظيفها طبيعيا ومؤشرا هاما للتغيرات المناخية ومجال واسع لإجراء البحوث والدراسات في مجال حفظ التوزان البيئي والتنوع البيولوجي وفى توفير فرص العمل ببرامج السياحة البيئية وسياحة مشاهدة الطيور.

كما يتم التنسيق مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ برامج الغلق لتوربينات الرياح عند الطلب بمحطات طاقة الرياح وهو برنامج الغلق الجزئي لتوربينات الرياح لحماية الطيور وتقليل الفقد في الكهرباء.