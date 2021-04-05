شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: طرح 100 طن فراخ يوميا بشهر رمضان بالمجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إعادة بناء الاحتياطى الاستراتيجى للمواد التموينية ساهمت فى إنهاء الأزمات نهائيا، متابعا، "لدينا اكتفاء ذاتى من الرز، ولدينا 4 أشهر احتياطى من الزيت، وسيتم طرح 100 طن فراخ فى اليوم بشهر رمضان بالمجمعات الاستهلاكية، وسيتم ذبح 4800 عجل فى رمضان".

وتابع، أن موسم جنى القمح سيبدأ يوم 15 إبريل، ولدينا مخزون 4 ملايين طن قمح، مؤكدا أن توسيع زراعة القمح فى توشكى لخطة 2030 / 2050، ونتوقع مليون طن زيادة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر، "نستهلك 16 مليون طن قمح فى العام، ونستهلك فى العيش التموينى 9 ملايين طن والباقى يستهلكه الأفران الأفرنجى.

وأشار وزير التموين، إلى أننا ننتج من 8.5 لـ9 ملايين طن قمح سنويا، مؤكدا أننا لدينا اكتفاء ذاتى فى السكر، ونستهدف زيادة فى السكر لـ 2.7 مليون طن ونستهلك 3،7 مليون طن.