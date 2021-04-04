شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز ثالث لتلقي لقاح كورونا بالفرافرة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة في الوادي الجديد، انه تم اليوم الأحد افتتاح مركز ثالث لتلقي لقاح فيروس كورونا في مركز الفرافرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومحمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد بتخفيف العبء والمعاناة عن المواطنين خاصة في المناطق البعيدة ولرفع عبء ومشقة السفر لمسافة 300 كم، كان يقطعها مواطن الفرافرة للحصول على اللقاح بمدينة «موط» بمركز الداخلة.

وأضاف انه يتم حاليا تسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح بمقار المراكز الثلاثة في «الخارجة – الداخلة – الفرافرة» بالإضافة لمقار المستشفيات المركزية والعامة خاصة المواطنين الذي تواجههم مشكلة أو غير قادرين على التسجيل بشكل إلكتروني، مشيرا إلى أن مواعيد العمل في مراكز التلقيح بمصل كورونا حاليا تبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا، عدا يوم الجمعة، اما في شهر رمضان ستقدم مراكز التلقيح خدماتها طوال أيام الشهر من الساعة 9 صباحا وحتى 4 عصرا.