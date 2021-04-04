شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم مؤسسات البحث العلمى المصرية فى تصنيف مؤشر «Scimago»لـ 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقدم مؤسسات البحث العلمى المصرية فى تصنيف مؤشر Scimago لعام 2021، حيث ظهرت 7 مؤسسات بحثية مصرية جديدة فى التصنيف للمؤسسات البحثية العالمية لهذا العام.

وقال عبدالغفار، فى بيان أصدره، أمس، إن عدد المؤسسات البحثية المشاركة فى المؤشر هذا العام بلغ 7533 مؤسسة بحثية فى جميع دول العالم، فيما بلغ عدد المؤسسات المصرية 48، ظهرت فى تصنيف العام الحالى 2021، بعدما كانت 41 مؤسسة بحثية فى عام 2020، بزيادة 6 مؤسسات بحثية حكومية وجامعة خاصة.

وقال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إن ترتيب المؤسسات البحثية المصرية تراوح بين المرتبة 495 إلى المرتبة 864 عالميا.

وكشف عن نتائج هذا التصنيف، حيث جاءت على المستوى العالمى الشبكة المصرية لفيزياء الطاقة العالية بأكاديمية البحث العلمى فى المرتبة الأولى محليًا، والمرتبة 495 عالميًا بعدما كانت 752 عالميًا عام 2020، واحتلت جامعة القاهرة المرتبة الثانية محليًا و527 عالميًا متقدمة 3 مراكز عن تصنيف 2020، والمركز القومى للبحوث فى المرتبة الثالثة و629 عالميًا.

وعلى المستوى الإفريقى، وفقًا لتصنيف المؤسسات الحكومية فى إفريقيا، حصل المركز القومى للبحوث على المرتبة الثانية، وجاءت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى المرتبة الخامسة إفريقيًا، ووفقًا لتصنيف المؤسسات الجامعية فى إفريقيا، فقد احتلت جامعة القاهرة المرتبة الثالثة إفريقيًا.

وعلى مستوى دول الشرق الأوسط، وفقًا لتصنيف المؤسسات الحكومية فى الشرق الأوسط، جاء المركز القومى للبحوث فى المرتبة الثانية، وجاءت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى المرتبة الخامسة ضمن دول الشرق الأوسط، ومركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة فى المرتبة الحادية عشرة، ووفقًا لتصنيف المؤسسات الجامعية فى الشرق الأوسط جاءت جامعة القاهرة فى المرتبة الـ١١.

وعلى المستوى المحلى، وفقًا لتصنيف المؤسسات البحثية الحكومية، جاء المركز القومى للبحوث فى المرتبة الأولى محليًا، تليه أكاديمية البحث العلمى فى المرتبة الثانية، يليها معهد بحوث البترول فى المرتبة الثالثة.

وفى المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر الرئيسى، جاءت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى المرتبة الأولى محليًا والمرتبة 353 عالميًا، يليها المركز القومى للبحوث فى المرتبة 359 عالميًا والمرتبة الثانية محليًا.

وفى مؤشر تأثير الابتكار، جاء معهد بحوث البترول فى المرتبة الأولى محليًا، والمرتبة 436 عالميًا، ثم المركز القومى للبحوث فى المرتبة 442 عالميًا والمرتبة الثانية محليًا.

وفى مؤشر التأثير المجتمعى، جاء المركز القومى للبحوث فى المرتبة الأولى محليًا والمرتبة 230 عالميًا، ثم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى المرتبة 236 عالميًا والمرتبة الثانية محليًا.

وكان المرصد المصرى لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أعد هذا التقرير حول نتائج تصنيف مؤسسات البحث العلمى، والذى تعده مؤسسة Scimago لتصنيف المؤسسات البحثية العالمية لعام ٢٠٢١، ويهتم هذا التصنيف بترتيب الجامعات والمراكز البحثية وفقًا لمؤشر مركب يجمع بين ثلاثة مؤشرات مختلفة تستند إلى أداء البحث ٥٠%، ومخرجات الابتكار ٣٠%، والتأثير المجتمعى ٢٠%، ويتضمن كل مؤشر رئيسى عددًا من المؤشرات الفرعية، وبشرط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن ١٠٠ بحث فى قاعدة بيانات SCOPUS فى عام التقييم.